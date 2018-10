Il leader del movimento Il Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi ha commentato a La Zanzara il caso Ronaldo. Queste le dichiarazioni riprese da Tuttojuve: "Perchè Asia Argento è stata esclusa da X Factor e Ronaldo gioca ancora? Non lo so, la differenza è che il rapporto tra Asia Argento e l'attore è una cosa provata, è accaduta in certi termini: cioè, quello era un minorenne. Permettetemi di dire che a me il sesso tra un adulto e un minorenne continua a farmi un po' impressione. Se Ronaldo ha stuprato quella ragazza è un crimine e va perseguito. Ora il problema è che queste cose succedono dieci anni dopo. Poichè nella vicenda di Asia Argento c'è una sicura cosa comprovata, che l'atto c'è stato ed è stato con un minorenne, ha una sua valenza; quello di Cristiano non lo so se è accaduto o non è accaduto. Se è accaduto in termini di stupro, ovviamente va perseguito. Attenzione a dire che è tutto uguale, la distinzione che c'è tra fare sesso con un minorenne secondo me ha una valenza, non è una cosa banale, ma va sottolineata".