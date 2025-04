ADISE: "Paratici-Milan, nessuna protesta alla FIGC dei direttori sportivi"

– Associazione dei direttori sportivi italiani –alla conclusione del periodo di inibizione fissato nel prossimo 20 luglio. Il dirigente piacentino,nella figura dell'amministratore delegato Giorgioaveva raggiunto un'intesa verbale di massima col club rossonero, che ha poi preferito abbandonare la pista una volta emerse le perplessità sui margini operativi di Paratici fino al termine della squalifica sportiva e a quelli per il procedimento penale che ancora lo riguarda e che potrebbe teoricamente condurlo anche ad un rinvio a giudizio.Nelle ultime oreA tal proposito, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si era espresso in questi termini alla trasmissione delle reti Mediaset “Pressing”: “Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l'ha in mano il contratto. Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale, lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia e vorrei capire per quale ragione, al di là del fatto che sicuramente ha commesso degli errori, sicuramente è stato punito e sicuramente la sua squalifica si esaurisce il 20 luglio.Aggiungi una postilla nella legge e dici che, se uno è squalificato in Italia, non può più tornare”.Per rispondere a questa serie di speculazioni,per chiarire la propria posizione sulla vicenda Paratici: “Ogni notizia è pertanto da considerarsi priva di fondamento”. Si chiude così dunque questo “giallo”, col Milan che nei prossimi giorni farà ripartire un casting per l'individuazione del suo nuovo direttore sportivo, che sarà molto probabilmente italiano o comunque con comprovata esperienza in Serie A. Al momento, i nomi maggiormente caldeggiati sono quelli di Tony D'Amico dell'Atalanta e dell'ex Lazio Igli Tare.