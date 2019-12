L'edizione odierna di Repubblica svela le prossime mosse della SSC Napoli in ottica finestra di riparazione a gennaio. ​Il presidente ha tenuto una lunga riunione sabato scorso nell'albergo degli azzurri, cominciata nel pomeriggio e finita a notte fonda.



Intorno al tavolo si sono seduti infatti pure il ds Cristiano Giuntoli e il nuovo allenatore, che avevano necessità di confrontarsi prima dell’ultima partita del 2019 e del "rompete le righe" per le vacanze di fine anno. Gattuso ha spiegato a De Laurentiis di aver bisogno di almeno due rinforzi: un regista e un terzino sinistro, tenendo conto che Ghoulam ha le valigie pronte per Marsiglia (destinazione Olympique). Il suo posto potrebbe essere preso da Ricardo Rodriguez, messo in lista di sbarco dal Milan.