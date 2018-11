Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato prima del match con la Stella Rossa: "Tutti vi siete messi in testa che Cavani sia al centro del Napoli, ma a Napoli contano il cuore, il sole e il Vesuvio. Tutto il resto è marginale. Abbiamo fatto risplendere questo palcoscenico e in 14 anni ho fatto di tutto per far ritornare i giovani a tifare Napoli e non le squadre del nord. Credo che questa città meriti di più di quanto ha non solo in Italia ma anche in Europa. Questo conta veramente".