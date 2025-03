Adli: "Il Milan è importante, ma la Fiorentina è un privilegio. Mi sta dando tanto"

Getty Images

, centrocampista della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Milan, ha parlato a Radio Sportiva:"Adesso sto bene, l'infortunio alla caviglia è stato brutto, ma pian piano mi sto riprendendo e recuperando il ritmo. Sto meglio e cerco di dare il massimo per tornare al top. Ruolo? Abbiamo cambiato tanto anche a livello di modulo. Per la Fiorentina è un bene avere giocatori ad alto livello. Io cercherò di rientrare al meglio per aiutare i miei compagni. Non so in quale posizione precisamente, ma dovunque servirà sarò pronto. La Juve? Abbiamo un gruppo super concentrato e abbiamo lavorato come sempre dopo la vittoria. Certo, c'è più gioia quando vinci, ma siamo rimasti concentrati. Non abbiamo ancora fatto nulla".

"L'ho conosciuta per la prima volta questa coppa. Arrivare in fondo è difficilissimo. Le partite sono tutte toste e tutti giocano al massimo. Andremo in Slovenia per fare una bella gara, prendendo un vantaggio per il ritorno. L'obiettivo è passare il turno, poi vedremo. Non pensiamo ancora ai turni successivi. Obiettivi? Siamo tutti vicini in campionato, possiamo sia andare in Champions che restare fuori da tutto. Resteremo concentrati e daremo il massimo, ci mancano ancora degli scontri diretti. Daremo il nostro massimo. Darsi un obiettivo chiaro è difficile, siamo tutti vicini. Daremo tutto, ma la realtà è che il campionato è molto aperto.

- "Sta facendo una grande stagione. Sta dando tanto ed è concentrato. Possiamo puntare su di lui, in queste gare ci servirà tanto. Se sta bene e fa gol con continuità, possiamo sognare.- "L'obiettivo è finire al meglio. Poi vedremo cosa succederà. Il Milan è un club importante per me, ho passato due anni straordinari. Ma anche la Fiorentina mi sta dando tanto. Vedremo. Firenze? Sto tanto a casa. I bimbi mi impegnano, ma il centro della città è uno spettacolo. Per me è un privilegio vivere qua. Sono felice di questa esperienza".

- "L'Inter è la più forte, ma ha tanti impegni. Vedremo come li gestiranno. Il Napoli gioca una volta a settimana e ha un calendario piuttosto favorevole. L'Atalanta si può nascondere ed essere la sorpresa. Ma se l'Inter non sbaglia, vincerà lo scudetto".