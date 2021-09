Qualità al potere.Un assist delizioso per il primo vantaggio di Hwang, tante giocate illuminanti tra linea mediana del campo e trequarti. Il classe 2000 ha dato un notevole saggio di quelle che sono le caratteristiche tecniche che hanno spinto il Milan a puntare su di lui per il futuro.Lo ha inseguito a lungo, ha dovuto battere le resistenze di un Bordeaux che inizialmente aveva sparato alto per il suo gioiello:- La strategia del Milan per Adli è stata chiara fin dalle prime battute della trattativa. Massara e Maldini avevano trovato rapidamente l’accordo con Sissoko, rappresentante del giocatore, per un contratto di qhanno lavorato ai fianchi del Bordeaux per cercare di ottenere un sconto sostanziale rispetto alla prima richiesta. L’inserimento a sorpresa del Tottenham non ha scombussolato i piani delDecisiva, a fini dell’operazione, la concessione di un prestito annuale proprio al club francese. Una scelta lungimirante, Adli avrà modo di crescere ancora giocando con continuità. E il Milan lo segue con attenzione partita dopo partita. Quella di ieri, a Saint-Etienne, ha ben impressionato l’area scouting del club di via Aldo Rossi.