Finalmente è finita., che comunque è stato protagonista con una rete e otto assist stagionali. Il passaggio al Milan, ufficiale dalla sessione di gennaio 2022, diventerà effettivo tra due giorni: terminato il prestito semestrale ai francesi,, quella della difesa del titolo.Il classe 2000 ha voluto affidare aduna lettera in cui Yacine ringrazia l’ambiente girondino non senza sottolineare alcune difficoltà incontrate durante il cammino.“Prima di aprire una nuova pagina, vorrei ringraziare i GIRONDINS DE BORDEAUX. Grazie a questa istituzione per avermi dato l'opportunità di migliorarmi come giocatore ma soprattutto come uomo., ma contro ogni previsione, abbiamo sempre sentito l'amore e la dedizione del popolo del Bordeaux per garantire che il club torni al posto che gli compete.A prescindere dalle parole e dai pensieri, questo club mi ha sempre fatto vibrare perché lo amo e continuerò ad amarlo per tutta la vita.”, si legge nella prima parte del post, che termina con i ringraziamenti agli allenatori avuti e ai tifosi, e con le condoglianze ad un amico scomparso recentemente.Adli arriva in un Milan che ha in rosae che cerca un altro giocatore per la sua trequarti, con i. Con ogni probabilità, il francese avrà molta concorrenza nella sua prima stagione in rossonero.