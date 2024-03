Adli: 'Non riesco a controllare il mio amore per il Milan. Che brividi dopo il gol contro la Roma...'

Intervistato da Sportweek, Yacine Adli ha parlato così a Sportweek della sua esperienza al Milan: "L’uomo che vedete nello spogliatoio è lo stesso che salta e canta sotto la curva dopo una vittoria. Questo amore per il Milan è sincero, ed è esploso in me in maniera spontanea, non lo controllo. E quando amo, do tutto. Quando sento 80mila tifosi che cantano, mi vengono i brividi e mi sento uno di loro. Nel periodo in cui non giocavo, mi faceva sentire vivo comportarmi da tifoso. [...] Quando lo stadio ha urlato il mio nome dopo il primo gol con la maglia del Milan contro la Roma mi sono venuti i brividi, quasi le lacrime. Dopo tutto quello che ho passato, è stato un momento speciale".