Adli risorge a Firenze: la situazione dei giocatori in prestito dal Milan caso per caso

Nella vittoria dal profumo di Europa ottenuta dalla Fiorentina nel derby contro l'EmpoliIl centrocampista franco-algerino è tornato nell'undici titolare viola dopo 3 mesi di assenza in una stagione strana: i numeri dicono che il rendimento è stato buono, con anche 5 assist in serie A e 1 in Conference League ma la centralità del progetto di Palladino messa in discussione dall'arrivo, nello scorso mercato di gennaio, di Nicolò Fagioli. Allo stato attuale sono basse le percentuali di una permanenza a Firenze nella prossima stagione dell'ex Bordeaux eVia sicuramente anche Morata direzione Galatasaray, ora resta solo da capire se sa subito o nell'estate del 2026. Giudizio sospeso invece sia per Tommaso Pobega che per Ismael Bennacer: i cui riscatti sono molto alti sia per il Bologna che per il Marsiglia. Con ogni probabilità Giovanni Sartori chiederà uno sconto al Milan rispetto ai 12 milioni previsti per provare a riscattare Pobega, accontentando cosi mister Italiano.qualora la società transalpina volesse esercitare il diritto di riscatto per acquistare il cartellino del centrocampista a titolo definitivo. Nelle ultime ore il club francese avrebbe rassicurato Ismael sulla volontà di proseguire insieme. Lazetic sta facendo molto male anche in Patria con la formazione serba del Tsc.

In totale sono 14 i giocatori del Milan in prestito a favore di altre squadre.La Roma farà di tutto per acquistarlo a titolo definitivo ma il Milan ora spara alto:altrimenti torna a Milano per restarci, questa volta. Tornerà sicuramente alla base il talentuosodal prestito al Monza con alcune presenze da titolare, così comeche sta facendo decisamente bene in prestito all'Huracan e potrebbe avere una chance. In bilico i due empolesiil primo rappresenterebbe un investimento importante per un club come l'Empoli (7 milioni) mentre il secondo ha perso il posto da titolare. L'eventuale retrocessione in serie B azzererebbe le percentuali per embtrambi.