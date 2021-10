Yacine Adli, centrocampista attualmente in forza al Bordeaux ma promesso sposo di un Milan che lo ha lasciato in prestito in Francia per questa stagione in attesa di abbracciarlo il prossimo luglio, ha concesso un'intervista alla trasmissione "Telefoot". "Quando Maldini ti chiama per spiegarti che un grande club come il Milan ti desidera, non c'è bisogno di pensarci troppo. E' un orgoglio, considerando da dove sono arrivato; non avrei mai immaginato una cosa del genere", ha dichiarato il centrocampista.



ZIDANE L'IDOLO - Adli ha poi descritto le sue caratteristiche: "Oggi sono un calciatore diverso rispetto agli inizi, capace di fare la differenza. Non bisogna dimenticare che ho appena 21 anni e sono ancora agli esordi della mia carriera. Tengo le orecchie ben aperte per carpire qualsiasi consiglia possa essermi utile. Un idolo? Zidane, è la classe a livello mondiale. Un uomo straordinario, tutto quello che emana è positivo, una persona che ammiro tantissimo".