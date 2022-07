Adriano, ex giocatore di Inter e Roma, ha rilasciato un'intervista al podcast brasiliano ‘Podpah’ in cui ha commentato la scelta di tornare in Italia, con i giallorossi, nel 2010: "Tornare in Italia nel 2010 fu un errore, non avrei dovuto lasciare il Brasile, ma volevo riscattare il modo in cui avevo lasciato l’Inter.".



SULL'INTER - "Gli italiani mi amano, io sarei voluto tornare all’Inter per ripagare quell’affetto, ma la mia testa era rimasta in Brasile. Avrei dovuto allungare il mio contratto al Flamengo".