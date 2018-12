In esclusiva a Dazn ha parlato l’ex attaccante di Inter e Roma Adriano: “o quanto ero forte, so che facevo cose importanti in campo. Non mi rendevo conto all’inizio, di essere lì, in Italia, all’Inter. Ricordo che osservavo tutti tutti in spogliatoio, daRicordo anche chemi ha accolto benissimo, addirittura a casa sua. Io all’inizio vivevo in albergo, poi lui mi ha chiesto se volessi trasferirmi a casa sua: bellissimo"“A livello sportivo ho vissuto uno spogliatoio di fenomeni, indimenticabile. A livello di vita,è stato un esempio, importantissimo, sempre accanto a me specie quando è morto mio padre.Lo ringrazierò per sempre per tutto quello che lui e la sua famiglia hanno fatto per me: ogni volta che parlo di lui mi emoziono. E’ stato un padre per tutti”“Quando è arrivato ioma lui ha chiesto di non cedermi. Voleva vedermi e parlarmi è stato un allenatore molto importante per me. In quegli anni, oltre al City, mi ha cercato il Chelsea, nel periodo in cui sono andato via dal Parma ma scelsi l’Inter.“Adesso sto bene, sono in Brasile, a Rio, con la mia famiglia e i miei amici. Vivo una vita normalissima. Non mi sono ritirato dal calcio, ho solo scelto di prendermi una pausa in questo momento.perchè non voglio più stare lontano dalla mia famiglia, adesso ho tre figli. In Brasile, ma tornerei a giocare”.