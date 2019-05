Adriano, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di GloboEsporte della sua vecchia squadra e del possibile ritiro.



Queste le sue parole: "Non penso mai al ritiro. Certamente voglio tornare a giocare, pur sapendo che non sarò quello che ero un tempo, anche a causa del mio tendine, che ho operato due volte. Adesso voglio solo riprendere ad allenarmi. Il Flamengo del 2009? Quel gruppo era molto unito. Sono stato in diversi club, ma il Flamengo era totalmente diverso. Il migliore dove sono stato insieme a Parma e Inter".