Simone Biles… sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça!



Que Deus perdoe essas pessoas ruins — Adriano Imperador (@A10imperador) July 28, 2021

non ce l'ha fatta a battere i "demoni che ha in testa" e che l'hanno condizionata al punto da non poterle permettere di difendere tutti i grandi successi ottenuti in passato in questa Olimpiade di Tokyo 2020. La ginnasta americana ha confermato il ritiro da tutte le sue gare perché:La reazione a questa confessione pubblica è stata come sempre divisiva fra tanti, tantissimi, messaggi di affetto e qualche critica che però fa più rumore.A supporto dell'atleta statunitense è però arrivato anchenel corso della sua carriera ha vissuto gli stessi problemi e per questo ha voltuo scendere in campo a supporto della Biles con un toccante post social: "Simone Biles… So esattamente cosa ti sta succedendo e non è giusto che le persone debbano giudicarti in maniera così severa. Sii felice e prenditi cura di te. Anche io sono passato attraverso tutto questo e ancora oggi mi chiedono perché e cosa è successo. Possa Dio perdonare queste persone cattive".