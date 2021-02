Ha vestito le maglie di Roma, Milan, Inter e Real Madrid, club importanti e conosciuti in tutto il mondo. Eppure, Antonio Cassano poteva fare di più, nella sua carriera. Uno scudetto in bacheca ai tempi rossoneri, una Liga con le Merengues e un secondo posto all'Europeo del 2012 con l'Italia, i piazzamenti coi giallorossi e oggi, con gli scarpini appesi al chiodo, il primo posto dei talenti sprecati nella speciale classifica di France Football.



Più di 100 assist in Serie A, 150 gol in carriera, eppure è rimasta quella fortissima sensazione che poteva fare di più. Dal gol col Bari contro l'Inter all'addio arrivato in un'estate veronese, in quella che poteva essere l'ultima spiaggia, l'ennesimo tentativo di rinascita. Nel mezzo, genio e sregolatezza. Con qualche rimpianto di troppo. Ecco la classifica completa dei talenti sprecati di France Football.





10. Adriano