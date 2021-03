Adrien Silva ha risposto sui social ad un quiz di dieci domande tra passato, presente e futuro in cui ha anche raccontato il perché della scelta della Sampdoria.– "Sono arrivato alla Sampdoria principalmente per il desiderio di Ranieri di avermi nella sua squadra, è stato determinante: volevo tornare ad essere felice in campo»."Ce ne sono diversi, ma due molto importanti e speciali: il primo è stato nel derby Sporting-Benfica, che finì per darci una della Coppe del Portogallo che ho vinto. L’altro è stato il primo ed unico gol con la nazionale, nella Confederation Cup contro il Messico, che ci fece arrivare terzi nella competizione".