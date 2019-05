Miguel Cardoso è il nuovo allenatore dell'Aek Atene. Il portoghese sbarca in Grecia al posto di Manolo Jimenéz che ha chiuso il campionato al 3° posto qualificando la squadra in Europa League. Nuova avventura per Cardoso dopo l'esonero nel marzo scorso dal Celta Vigo. Ex insegnante di educazione fisica, quasi dieci anni nelle giovanili del Porto prima di diventare vice allenatore in Portogallo, poi in Spagna (Deportivo La Coruña) e inifine in Ucraina (Shakhtar Donetsk).



Nel 2017-18, al debutto come allenatore di una prima squadra, porta il Rio Ave in Europa League entrando nella storia del club per aver raggiunto il record di punti in un campionato (51). Nell stagione scorsa si è diviso tra Nantes e Celta Vigo, ora è pronto per una nuova avventura in Grecia con l'Aek Atene.