La clamorosa notizia del passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona potrebbe avere dei risvolti anche in chiave Sampdoria. Cosa c'entra l'ex Milan con il club blucerchiato? A fare da trait d'union è Gianluca Caprari, attaccante blucerchiato finito da tempo nel mirino del club neroverde.



Il club di Squinzi segue il giocatore già da parecchie sessioni di mercato. Lo scorso gennaio il numero 17 doriano era stato ad un passo dal trasferimento in Emilia, nell'ambito dell'operazione che avrebbe dovuto portare Politano al Napoli. A stoppare l'operazione però fu la squadra di Ferrero, su precisa indicazione di Giampaolo. E anche in estate il Sassuolo è tornato alla carica per il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma. Uno scenario che potrebbe ripetersi anche ora.



Secondo Sky Sport la dirigenza neroverde avrebbe individuato in Caprari il sostituto di Boateng, perchè in grado di agire sia da esterno che da attaccante, e sarebbe intenzionata a contattare la Samp per chiedere informazioni. E' probabile però che da Corte Lambruschini arrivi un secco 'no' al sondaggio. I blucerchiati hanno già respinto le avances dell'Atalanta, e sembrano intenzionati a comportarsi in maniera analoga con il Sassuolo, anche se il reparto offensivo di Giampaolo al momento è composto da ben cinque giocatori.