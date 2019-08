. Perché il braccio di ferro prosegue e l'operazione rimane complessa: l'argentino è la totale prima scelta della dirigenza, Maldini con Boban e Massara lo ha ribadito al suo agente anche nelle ultime ore,. Eppure, l'offerta rossonera rimane daproprio perché l'acquisto di Correa sta diventando una questione strategica, oltre che di principio., da Madrid filtra tutt'altra idea.- Anche in questa settimana di contatti silenziosi e sotterranei, l'Atlético Madrid ha fatto sapere al Milan e agli stessi agenti di Correa che spingono per la cessione che, in base al quale vengono rifiutate altre offerte come quella del Monaco da 55 milioni totali., una scelta condivisa tra la dirigenza e Simeone, questo quanto è stato riferito al Milan. Che rimane fermo sulla propria posizione ma vuole Correa, a tutti i costi. Ed è sicuro di poterlo prendere. In un'operazione che è diventata una guerra di posizione. Angelito aspetta, ancora... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com