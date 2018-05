L'agente Vincenzo Morabito, noto tifoso della Lazio, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la questione legata al deposito, fatto dall'Inter, del contratto di De Vrij.



Queste le sue parole: "L'Inter non ha fatto nulla di sbagliato. Ne ho parlato anche con Piero Ausilio tempo fa. Semplicemente, quando è avvenuta la rottura di De Vrij con la Lazio, annunciata da Igli Tare il 19 febbraio, l'Inter si è fatta avanti legittimamente. La polemica creata è sterile e crea problemi che non c'erano stati prima: lui ha sempre giocato con professionalità, con l'Atalanta ha fatto una grandissima partita. Io non sono preoccupato, anche parlando da tifoso: farà le sue ottime partite anche contro Crotone e Inter per dimostrare ai suoi futuri datori di lavoro di essere un professionista. Depositare il contratto successivamente? Non cambiava sostanzialmente nulla, la rottura come detto è avvenuta a febbraio quando Lotito ha rifiutato le richieste degli agenti di De Vrij".