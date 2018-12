Luis Muriel si avvicina a grandi passi alla Fiorentina. L’attaccante del Siviglia, che sembrava pronto ad accettare il corteggiamento del Milan, ha deciso di rispettare la parola data in precedenza alla Viola. Fuori dai piani tecnici in Andalusia, autore di 4 gol in stagione, l'ex Lecce, Udinese e Samp ripartirà dalla Serie A.





PARLA CORVINO - Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, parla proprio dell’affaire Muriel ad ABC de Sevilla: “Muriel in viola? Siamo sulla strada giusta: è vicino ma dobbiamo aspettare ancora un po”.