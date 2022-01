Victor Osimhen nell'estate 2020 è diventato un nuovo calciatore del Napoli. Il suo trasferimento dal Lille in azzurro ha portato con sé qualche polemica, tra cifre discusse più volte, le contropartite super valutate e adesso arriva anche una denuncia da parte di Andrea D'Amico, intermediario della trattativa.



Il noto procuratore, stando a quanto riporta l'edizione online de' Il Mattino, ha presentato un esposto al Collegio arbitrale del Coni. La richiesta riguarda il pagamento di circa 1 milione di euro per aver fatto da intermediario nella trattativa per l'acquisto dello stesso Osimhen passato dal Lille al Napoli.