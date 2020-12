La corsa a Bryan Reynolds sta per diventare una telenovela. La situazione è ormai del tutto simile a un film già visto tante volte in sede di mercato. Il Dallas ha ricevuto l'offerta più alta dal Bruges, il giocatore avrebbe invece deciso di accettare il progetto proposto dalla Juve. Che prevede l'acquisto da parte di un altro club di serie A dove restare sei mesi, per poi passare in bianconero la prossima estate. Ma mentre procede questo testa a testa, nelle ultime ore sembra essere emerso un nuovo problema per la Juve: il Cagliari, club con cui effettuare questa operazione in sinergia, starebbe riflettendo ancora e potrebbe tirarsi indietro. In tal caso servirebbe una nuova società con cui operare. Intanto il Bruges spinge.