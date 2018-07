L'ottimismo resta, la fiducia aumenta. La Juventus vuole definire al più presto la pratica Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, sapendo perfettamente che l'unica variabile impazzita porta il nome di Florentino Perez. Perché il presidente del Real è un osso duro, vuole a tutti i costi addossare le responsabilità della questione al portoghese, non molla ancora. La diplomazia di Jorge Mendes è determinante per concludere l'affare del secolo in tempi brevi: l'agente anche nella mattinata di oggi ha promesso ai dirigenti della Juve di voler rispettare l'impegno di firmare con i bianconeri, non c'è altra offerta che possa far vacillare Cristiano al momento, ma è normale capire che dalla Juventus filtri ottimismo misto a prudenza finché non si può entrare in scena, volare a Madrid e chiudere.



I DOCUMENTI E IL BONUS - Il passaggio decisivo è quello legato ai documenti firmati: per evitare di irritare ulteriormente Perez e complicare l'operazione, Marotta e Paratici non presenteranno la propria offerta finché non ci saranno i documenti per la cessione firmati dal Real Madrid. Solo a quel punto potranno versare i 100 milioni di euro necessari (più tasse) per definire tutto. Ma la fiducia resta, forte e presente, perché Ronaldo si è promesso alla Juve e il suo contratto da 30 milioni in 4 anni è pronto ad attenderlo. C'è di più: in questa intesa economica, va compreso anche un bonus legato alla vittoria della Champions League che sarebbe riconosciuto a CR7 in bianconero. Perché nei suoi dialoghi con la Juve, Ronaldo ha sempre mandato un segnale chiaro: vuole vincere la Coppa con la terza squadra diversa della sua carriera, restituirla alla Juventus che ha incrociato così tante volte in Europa. Florentino deve dare il via libera, poi potrà partire l'ennesima sfida di Cristiano.