Nell'ambito dell'affare Traorè, arrivato alla Fiorentina e fino al termine della stagione in prestito all'Empoli, i viola e gli azzurri hanno parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante classe '00 utilizzato quattro volte in stagione da Stefano Pioli. Come riportato da La Nazione, il serbo però non convince pienamente Giuseppe Iachini - confermando le parole del Presidente Fabrizio Corsi, " ci piace, ha delle caratteristiche diverse da quelle che cerchiamo" - che cerca un centravanti di manovra, non di potenza e d'area di rigore. La trattativa non è comunque conclusa.