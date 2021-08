Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, prende parola e pronuncia il suo discorso dalla Casa Bianca dopo il ritorno dell'Afghanistan in mano ai talebani: "Non volevamo costituire uno Stato democratico in Afghanistan ma fare un’operazione antiterrorismo. Soldati americani non potevano più morire in una guerra che Kabul non sa combattere. Abbiamo dato tutti gli strumenti, ma non possiamo dare la volontà di combattere. La scelta che avevo era proseguire l’accordo negoziato da Donald Trump con i talebani o tornare a combattere".