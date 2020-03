Francesco Acerbi via dalla Lazio? Federico Pastorello, agente del difensore biancoceleste e della Nazionale di Mancini, parla a lalaziosiamonoi.it, facendo il punto sul futuro dell’ex Milan: “Chelsea e Inter? Ho letto, ma non ne so molto. Certamente Francesco è difensore che può giocare in qualsiasi squadra d’Europa”. Il giocatore, in scadenza nel 2023, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro, nelle prossime settimane parlerà con la proprietà per rinnovare il proprio contatto, e ricevere un adeguamento del contratto. Per Lotito, infatti, Acerbi è intoccabile. E incedibile.