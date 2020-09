L'agente di Agoumé, Oscar Damiani ha parlato a FcIn del futuro del suo assistito confermando la possibilità di dire addio all'Inter.



MERCATO INTER - "Sta lavorando bene, ha preso dei giocatori importanti, Hakimi è fantastico, uno dei migliori esterni di difesa in circolazione. L'Inter gioca per vincere e quindi ha puntato sull'esperienza, anche se credo che servano anche le gambe. Solo il campo dirà la verità: guardate Eriksen, si diceva fosse un grande acquisto e invece ha avuto qualche difficoltà. Conto molto su Conte".



GRAVILLON - "Gravillon ha richieste in Italia, in Serie B, e in Francia anche in Ligue 1: valuteremo con la dirigenza dell'Inter la migliore soluzione".



AGOUME - "Agoume ha dieci squadre che lo vogliono, tra Germania, Italia e Francia: dobbiamo fare la scelta giusta, non possiamo sbagliare perché il ragazzo ha bisogno di fare esperienza per poi tornare a Milano per fare il titolare. Crotone? C'è, così come lo Spezia e il Parma. Non mi sbilancio, ma andrà via solo in prestito o al limite verrà ceduto con diritto di recompra".