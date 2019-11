Dopo il messaggio chiarificatore di Kevin Agudelo sui social, l'agente del centrocampista del Genoa parla dell'interesse dell'Inter e non solo: "Ora sta pensando solo a fare bene nel Genoa e nella Nazionale Under 23 - spiega Ronal Rico - Inter? Ci hanno contattati in tanti, non solo i nerazzurri. Se questo gradimento del club milanese diventasse concreto, il tutto dovrebbe essere gestito con estrema cautela. La cosa più importante, al momento è che Kevin trovi continuità nel Genoa. Se poi dovesse continuare a brillare come sta facendo...".