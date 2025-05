Ag. Andrea Carboni: "Giocatore da Serie A, parleremo con il Monza. D'Ambrosio sarà svincolato"

Getty Images

Vincenzo, procuratore, ha parlato a Ok Calciomercato del futuro dei due suoi assistiti D'Ambrosio e Carboni, in forza alretrocesso in Serie B:“Purtroppo era da tempo che si poteva pensare che il Monza retrocedesse. Questa è stata un’annata sfortunata, i giocatori non sono riusciti a mettere la giusta cattiveria che secondo me serviva per potersi salvare. I brianzolo hanno subito molti infortuni, hanno ceduto giocatori importanti, ma sono sicuro che sapranno rimboccarsi le maniche per risalire in Serie A quanto prima”.

“D’Ambrosio dal 1 luglio sarà svincolato, vedremo il da farsi. Carboni? Ha dimostrato di essere un giocatore importante in Serie A, per il futuro ne parleremo con il Monza”.