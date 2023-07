Ad inizio mercato si è parlato di lui sia per rinforzare l'attacco dellache per rinforzare quello del, oggi di un possibile ritorno da Mourinho con la, ma per ora il futuro diè sempre più vicino alla permaneza al Bologna con l'agente e fratello, Daniel che intervistato da Sky ha confermato come i problemi con Thiago Motta non siano in realtà mai esistiti al punto da spingerlo verso l'addio.“Marko non si muove. Almeno per ora. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno. Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia".Marko non ha mai avuto problemi con il suo allenatore, né con i suoi compagni. E l’infortunio è alle spalle”.“La trattativa era andata avanti, ma poi lo stesso Marko mi aveva fermato: Mihajlovic non stava di nuovo bene, e lui non se la sentiva di lasciare la squadra e il suo allenatore. Avevano un grande rapporto”.“Thiago è stato un grandissimo giocatore, e come allenatore ha dimostrato di essere molto competente. Quando è arrivato ha cambiato tanto e ha avuto ragione. Marko ha anche ricominciato a segnare, ma poi si è infortunato e lì sono ritornate le voci: non c’è stato proprio nulla tra lui e l’allenatore, così come non c’è stato nulla con i compagni".