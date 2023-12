Federico Pastorello, noto agente fra gli altri anche di Arthur, centrocampista della Fiorentina ma in prestito dalla Juve, ha parlato a margine dell'Assoagenti del futuro del suo assistito.



RISCATTO - "Sono molto contento per lui perché arrivava da una stagione in cui è sempre stato fermo per un lungo infortunio. In quella precedente aveva giocato parecchie partite in un modulo forse non congeniale. Quest'anno ha trovato le due cose e sono molto contento. Vedremo come andrà la stagione, esiste un diritto di riscatto ma più sulla carta che sulla pratica. La Fiorentina ha sempre avuto un approccio molto intelligente al mercato, anche in termini di massa salariale. Il problema di Arthur diciamo è quello, però lui si trova benissimo con la società, allenatore e la città. Ora facciamogli godere di questa stagione e di questa serenità".