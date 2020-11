Uno dei giocatori considerati più interessanti tra quelli in forza nella Sampdoria Primavera è il fantasista Mohamed Bahlouli, recentemente passato in prestito al Cosenza. L’esterno offensivo classe 2000 nelle ultime partite si è imposto come titolare della formazione calabrese, trovando anche il suo primo gol contro il Brescia. Il suo procuratore Cheikh Fall, lo stesso di Colley, si è detto molto soddisfatto del rendimento dell’ex Lione: “Bahlouli è veramente molto felice di quello che sta facendo al Cosenza, otto partite un gol in Serie B” ha detto a Sampnews24.com. “Sta proseguendo il percorso iniziato a gennaio scorso, ha trovato un buon gruppo e un allenatore che crede in lui. Sta confermando quanto di buono aveva già fatto vedere. La Sampdoria è consapevole che ha qualità, ha fatto la preparazione con Claudio Ranieri durante il pre campionato. Credono in lui”.



L’obiettivo adesso è quello di tornare alla Samp: “Quando hanno capito che aveva bisogno di maturare altrove gli hanno dato la possibilità di andare a giocare. Tra stare a Genova per fare panchina in Serie A e giocare in Serie B è meglio andare a giocare. È stata fatta una scelta coerente per la crescita del ragazzo. Resta e rimane comunque un calciatore della Sampdoria” ha concluso Fall.