Futuro tutto da scrivere per Gareth Bale, scaricato da Zinedine Zidane dopo l'amichevole di Boston contro il Bayern Monaco. L'agente del giocatore, Jonathan Barnett, ha parlato ai microfoni di Sky Sports News, dichiarando: "Non ci saranno accordi di ripiego per liberarli dal club. Gareth è uno dei migliori giocatori del mondo, non andrà in prestito in nessun club. E' un giocatore del Real Madrid e per ora rimane un giocatore del Real Madrid. La situazione, poi, potrebbe cambiare in un giorno o una settimana, ci adatteremo. Oppure potrebbe restare per tre anni fino al termine del contratto".