Dietrofront dell'agente di Gareth Bale, intercettato da Deportes Cuatro Jonathan Barnett spiega: "È entusiasta di essere al Real Madrid. Cina? Non credete a tutto. Tutti sapete la sua situazione, ma è rimasto ed è stato meglio per tutti. La cosa più importante è che sia importante per la squadra. Se resta, diranno che se ne andrà a giugno... Non arriveranno offerte. Non penso a questo. Bale è un giocatore del Real Madrid. Parleremo di questo fino a giugno... Tutti siamo contenti e le cose stanno così".