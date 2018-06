L'agente di Gareth Bale non chiude all'addio al Real Madrid. Intervistato da Sky Sports UK, Jonathan Barnett ha spiegato: "Penso che dovremo parlare con il Real Madrid e vedere dove andiamo. Vuole un anno migliore di quello passato, vuole giocare di più e questo è fondamentale per lui. Penso sia uno dei primi tre-quattro giocatori al Mondo, per uno come lui è essenziale giocare. Non è una questione di soldi. Vuole vincere il Pallone d'Oro e penso possa farlo. Penso sia il miglior giocatore britannico di sempre, a meno che qualcuno non riesca a nominarmi qualcuno che abbia avuto più successo. Il gol in finale di Champions ha alzato gli interessi su di lui, ma sapevamo già prima quanto fosse bravo, non ha bisogno di provarlo. Ama la sua vita in Spagna, ha tre figli ed è felice lì. Ma bisogna vedere, deve giocare. Da tifoso dell'Arsenal mi piacerebbe che giocasse lì, ma ci sono le stesse possibilità di vedere me sulla Luna".