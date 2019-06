Gareth Bale non lascia il Real Madrid in prestito. Parola di Jonathan Barnett, l'agente del gallese spiega a Sky Sports UK: "Non ci sarà un trasferimento in prestito. Non vuole andare via in prestito, ha una bellissima vita e una bella casa in Spagna. Penso ci voglia qualcosa di eccezionale perché lasci il Real e un prestito non sulla lista. Ovviamente, però, la sua situazione non è migliorata. Manchester United? Ci starebbe bene, farebbe bene perché è ancora uno dei migliori al mondo. Ma è improbabile".