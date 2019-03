Gareth Bale e Real Madrid, appuntamento per il futuro a fine stagione. L'agente del gallese, Jonathan Barnett, spiega a BBC Radio 5 Live: "Resta anche l'anno prossimo? Perché no, vuole giocare il resto della carriera al Real Madrid. Se non funziona, parleremo ancora. Al momento è felice, parlerà con Zidane e vedremo da lì a fine stagione. Vuole giocare in un modo e Zidane voleva giocasse in un altro, penso fosse questa la causa di tutto: il tempo ha solo peggiorato la situazione. Penso che se lasci giocare Gareth nel modo in cui vuoi e gli dai un po' di partite in fila, può essere superiore a chiunque. Ha ancora un grande talento".