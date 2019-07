Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, intervistato da Le Journal du Dimanche, parla del suo assistito e del rapporto di quest'ultimo con Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid.



"E' semplice, a Zidane non piace Gareth. Non c'è un rapporto tra loro, non c'è mai stato. Zidane non mostra rispetto per un giocatore che ha fatto tanto per il Real Madrid. Gareth vuole rimanere. Non sono sicuro che il signor Zidane lo voglia, ma Bale ha un contratto fino al 2022. E' stato ed è, secondo me, uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo. Se Gareth se ne va è perché lo vuole lui, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingano. E' ancora uno dei migliori giocatori del mondo e il suo futuro sarà ancora in un grande club".