L'Inter guarda in casa Atalanta per il prossimo mercato estivo e oltre a Josip Ilicic ha messo nel mirino l'attaccante gambiano classe 1998 Musa Barrow. Intervistato da FcInterNews l'agente e avvocato del calciatore, Luigi Sorrentino, ha confermato l'interesse dei nerazzurri.



Barrow-Inter: c’è più di qualche rumour.

“Al momento io non ho ancora sentito nessuno”.

Può essere una situazione che, al momento, riguarda solo Atalanta e Inter?

“Credo di sì”.

Una possibile trattativa, dunque?

“Diciamo che siamo ancora distanti da una vera trattativa. Se ci fosse stato qualcosa di concreto, infatti, mi avrebbero chiamato”.

L’Inter, però, è fortemente interessata al giocatore.

“Nell’ultima partita dell’Atalanta (contro il Milan, ndr), c’era anche Piero Ausilio e ci siamo salutati. Il giocatore, ovviamente, lo conoscono. Credo stiano facendo le loro valutazioni…”.

Cosa ne pensa di un Bastoni-bis? Musa acquistato dall’Inter, ma con la possibilità di restare a Bergamo per uno-due anni per continuare il suo percorso di crescita e maturazione?

“Credo sia la soluzione ideale”.

Il giocatore che valutazione ha? Si legge di cifre importanti, 20-30 milioni…

“Non sta a me parlare di numeri, ma non posso non notare che, dal dopo Neymar in poi, le valutazioni del calciatori sul mercato nazionale e internazionale sono cambiate”.