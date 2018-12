Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, in un'intervista ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live prima di Atalanta-Napoli, ha prima parlato delle condizioni di salute del suo assistito, che successivamente non ha preso parte al match, poi di mercato e dei suoi rapporti con Edy Reja, ex allenatore ora supervisore del settore giovanile al Napoli. Lo stesso, ha poi ammesso di aver rifiutato un'offerta da un importante squadra tedesca (presumibilmente il Borussia Dortmund), ma che non potrebbe mai rifiutare, qualora arrivasse, un'offerta dalla squadra partenopea.