A Radio Crc è intervenuto Szymon Pacanowski, procuratore di Bereszyński e Linetty della Sampdoria.



LINETTY- "Quanto Linetty è stato vicino al Napoli? Non posso dire quanto sia stato vicino, ma dico che andando alla Sampdoria abbiamo fatto la scelta giusta al momento giusto. Linetty è cresciuto tantissimo e si trova benissimo a Genova perché la Samp è una realtà importante. Ci sono tanti giovani e questo permette loro di crescere. E’ vero che incontrammo il Napoli per parlare di Linetty, ma in quel periodo vedemmo altri 25 club quindi si è trattato solo di svolgere il mio lavoro di procuratore.



BERESZYNSKI - "La Samp è abituata a vendere ai club maggiori, ma fatemi dire che Ferrero sta facendo un grande lavoro prendendo giovani e vendendoli a cifre elevate: complimenti a lui. Il futuro di Bereszyński? Bartosz sta bene, è felice di restare alla Sampdoria con cui ha firmato da poco il rinnovo. E’ concentrato sulle ultime partite della sua squadra e sul Mondiale, poi se dopo tutto ciò arriverà un’offerta importante, la valuteremo come è giusto che sia perché nel calcio tutto è possibile. Bereszyński al Napoli? Non so se al Napoli serva un terzino destro e se possa essere identificato in Bereszyński, bisognerebbe chiederlo al club azzurro.Può anche capitare che il calciatore si sposti, ma lo farebbe solo per un grandissimo club. Se il Napoli è grande club? Per me si, il Napoli è un grandissimo club della serie A”.