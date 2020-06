Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, apre al ritorno in Argentina per il centrocampista in scadenza con il Milan: "Non escludo che torni in Argentina perché è una decisione che prenderà con la sua famiglia, ma per ora con il Boca e l'Independiente non ci sono stati contatti. Lucas si identifica nell'Argentinos Juniors (dove ha iniziato, nda) e all'Independiente non direbbe mai di no. Negoziamo con alcuni club europei. Ha grandi aspettative" ha spiegato a Radio La Red, come riporta Transfermarkt.it.