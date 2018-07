Lucas Biglia vuole restare al Milan. L'agente del centrocampista argentino, Enzo Montepaone, ha parlato a MilanNews.it del possibile ritorno del centrocampista alla corte di Lotito: "Quella notizia non e vera. Lui è troppo carico con il Milan, anche di piu. Arriverà domani per fare una stagione importante, è troppo carico, vuole rimanere. Ha qualche offerta ma vuole restare al Milan. E' la decisione che ha preso, è troppo felice a Milano".



NIENTE LAZIO - Smentite dunque le voci su un possibile ritorno del centrocampista argentino alla Lazio: indiscrezioni non confermate dal procuratore, il quale ha ribadito il desiderio del giocatore di restare in rossonero nonostante le offerte.