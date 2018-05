La scorsa estate ha portato al Milan Andrea Conti, quest'estate può vestire di rossonero un altro suo assistito, Cristiano Biraghi, terzino sinistro che ha disputato un'ottima stagione alla Fiorentina. Mario Giuffredi, agente dei due calciatori, ne ha parlato a MilanNews.it: "Il recupero di Conti? Sta procedendo benissimo, alla grande. E’ con il morale alle stelle, i tempi di recupero sono quello giusti. Per il ritiro sarà quasi pronto per iniziare l’attività, è molto contento e non vede l’ora di iniziare con la squadra. Fine settembre in campo? Secondo me anche prima, per inizio di settembre Conti è pronto, al massimo metà settembre. I tifosi del Milan sono unici, quello che hanno dimostrato per Conti non l’ho mai visto. E’ un qualcosa di indescrivibile, non conoscevo una tifoseria così legata ad un giocatore, sostengono Andrea fin dal primo giorno. Sono stati veramente bravissimi nei suoi confronti, spero che Andrea possa ripagarli prima possibile".



SU BIRAGHI - "Se piace al Milan? Mirabelli lo consce benissimo perché lo ha avuto all’Inter. Gattuso da quello che so lo stima molto. Vediamo cosa succederà. Trattativa? Se me lo dovessero chiedere mi comporterei come ho fatto con Conti, cercherei di portare Biraghi al Milan perché sarebbe il sogno per la carriera di un giocatore. Però ad ora non c’è ancora nulla di concreto".