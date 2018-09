Intervenuto a 'Garrisca al Vento!' su RMC Sport, l'agente di Cristiano Biraghi ha parlato dell'interesse del Milan per il terzino della Fiorentina: "Braghi è un giocatore che è sempre piaciuto a Gattuso - spiega Mario Giuffredi - Avendo io ottimi rapporti con il Milan, nel caso fosse andato via Rodriguez Cristiano sarebbe stato la prima scelta di Gattuso. Poi Rodriguez è rimasto e non se n'è fatto più nulla, ma Biraghi è un giocatore che piace ai rossoneri".