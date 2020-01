Il fratello-agente di Jeremie Boga, Daniel, è intervenuto a CalcioNapoli24, spiegando: "C'è ancora tanto da migliorare. Può giocare su tutto il fronte offensivo, ha qualità e tecnica. E' pronto per una grande squadra. Futuro? Vedremo, nel calciomercato non si sa mai. Anche lui è pronto per una sfida in una big. Il Napoli è un grande club, come Juve, Roma, Inter e Milan. A Boga piace il Napoli, rientra nei suoi sogni".