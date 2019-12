Nella sfida di ieri tra Sassuolo e Napoli c'è stata l'occasione per Jeremie Boga di mettersi in mostra di fronte a quella che potrebbe in futuro diventare la sua prossima squadra. Però non ha brillato come al solito, riducendo le sue solite accelerazioni.



Intanto arrivano le parole del suo fratello-agente, Daniel Boga, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



IL RUOLO - "Jeremie è destro, per cui quando gioca a sinistra può rientrare e calciare. Può giocare comunque su entrambe le fasce. Contro la Juve, infatti, ha giocato a destra".



IL NAPOLI - "Non ho visto Giuntoli o De Laurentiis, ho sentito il Napoli in passato e siamo rimasti ad una chiacchierata di due anni fa. Niente più".



TRASFERIMENTO A GENNAIO - "Dipende dal Sassuolo. Se Jeremie desse l'ok e non arrivasse l'accordo tra le due squadre, allora ovviamente l'affare non si farebbe. Il giocatore considera il Napoli un top club, non disdegnerebbe un passaggio in azzurro. Ma serve prima che parlino le due società, solo successivamente potremo farlo noi".