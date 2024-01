Ag. Bonaventura spaventa la Fiorentina: 'Rinnovo? Ho un po' cambiato idea...'

Redazione CM

Enzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ha parlato a Dazn della trattativa per il rinnovo di contratto con la Fiorentina:



"La Fiorentina ha fatto capire a Jack di voler proseguire, ad ora siamo qui ma non lo so. Non ho risposte da dare, alcune situazioni mi hanno fatto un po' cambiare idea. Fino a fine anno sarà a Firenze, ma per ora tutto tace".



Bonaventura, trascinatore dei viola in stagione, viene dal rigore sbagliato a Sassuolo ma ha già accumulato sei reti e due assist in tutte le competizioni. Il suo contratto scade in estate ma la società ha un'opzione di prolungamento fino al 2025.



L'ULTIMO COMUNICATO - (14 gennaio 2023) "La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che lega il calciatore Giacomo Bonaventura al club viola fino al 30 giugno 2024 con opzione fino al 2025 al raggiungimento di determinate condizioni. Bonaventura, alla Fiorentina dalla stagione 2020-21, ha collezionato, in maglia gigliata, 91 presenze (10 gol e 13 assist)".