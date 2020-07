tra gli altri di, ha parlato a Il Foglio Sportivo, ha parlato del difficile rapporto con la Roma del suo assistito: "Alessandro è uno dei ragazzi più puri e sani che abbia mai conosciuto. Un amante dell’amore., giusta o sbagliata non lo so. Quello che so è che. All’età di 27 anni ha rinunciato davvero a tanti soldi pur di rimanere a Roma.Sunell'estate 2017 per approdare al Milan: "Per accettare l'idea di lasciare la Juventus, con la quale esiste un legame indissolubile, serviva molto coraggio., poi finì per diventare il calciatore più pagato in Serie A. Un blitz che volli chiudere subito per evitare l'insurrezione dei tifosi, effetti esterni che avrebbero potuto far saltare la trattativa. Tanto di cappello per l'uomo Leonardo. Andava in un club il cui obiettivo era quello di candidarsi al titolo, dopo aver speso 200 milioni sul mercato.. L'impossibile che diventa ancora possibile. Sembrava una follia: in tre mesi di lavoro, abbiamo montato una triangolazione complicatissima che pure includeva Higuain e Caldara. Ho capito che avevamo appena compiuto un capolavoro: un'operazione sicuramente di blasone, ma soprattutto di genialità, perseveranza e alto acume strategico".